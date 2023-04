I lampadari Kartell per donare eleganza e stile a ogni spazio della casa

I lampadari, un tempo visti come semplici elementi utili per illuminare un ambiente, oggi rappresentano una soluzione ottimale per donare eleganza e stile a tutti gli spazi di una casa o di uno studio professionale.

In commercio ci sono tanti modelli realizzati con materie di qualità e proposti da marchi di prestigio come Kartell.

I lampadari a sospensione: un prodotto adatto per ogni stile

Sia che si tratti del soggiorno che della cucina di casa, i lampadari a sospensione rappresentano un prodotto ideale per donare luminosità e arredare con stile ed eleganza. Fino a qualche anno fa c’era la percezione di un articolo molto classico e soprattutto inteso come semplice punto luce.

Negli ultimi anni, invece, c’è stata una netta inversione di tendenza con grandi aziende, come Kartell, che si sono interessate dello sviluppo di lampadari in stile moderno e minimal che ben di sposano con le esigenze di chi vuole arredare con eleganza e sobrietà. Vengono utilizzati materiali innovativi che si dimostrano belli da vedere e molto resistenti. Sul mercato si possono trovare lampadari a sospensione in tantissimi modelli che si diversificano per forme, materiali, tonalità e stile. Tuttavia per accedere a un buon prodotto è indispensabile rivolgersi a un interlocutore specializzato come Casa-Luce.it che si occupa da tanti anni anche della vendita di lampadari Kartell a sospensione. Casa-Luce.it è un punto di riferimento per l’illuminazione di tutti gli ambienti della casa e non solo. Si può acquistare in totale sicurezza, contando su un supporto in tutte le fasi del processo.

Come scegliere i lampadari a sospensione

La scelta del lampadario a sospensione per gli ambienti della propria casa non è semplice soprattutto perché sul mercato l’offerta è molto ampia. Innanzitutto, è consigliabile individuare un marchio di grande qualità come Kartell che sa abbinare perfettamente le esigenze estetiche con quelle di affidabilità.

Questo brand offre soluzioni eleganti e moderne che però possono essere inserite in contesti anche vintage, classici e industrial. Sono dunque versatili e questo è dovuto essenzialmente ai materiali esclusivi, frutto anche di una scelta indirizzata sempre di più verso l’ecosostenibilità. I lampadari di Kartell sono dotati di un sistema molto funzionale grazie al quale regolare opportunamente l’altezza a cui fissarli. La scelta va fatta anche in considerazione dell’utilizzo che se ne vuole fare. Ad esempio, se si vuole mettere in risalto e illuminare un tavolo, allora il lampadario deve scendere un pò di più e non essere più grande della larghezza del tavolo con luce diretta.

I lampadari in cristallo trasparente potrebbero essere una buona scelta se il tavolo è in legno mentre se è di cristallo o comunque trasparente meglio indirizzare l’attenzione verso una tonalità scura tipo marrone e nera ma senza scartare il bianco che notoriamente va bene con tutto. Kartell realizza i propri lampadari con materia prima rinnovabile ma valuta anche altre opportunità come il diffusore in policarbonato, in PMMA colorato in massa e in tecnopolimero termoplastico trasparente.

Ci sono proposte interessanti anche per quanto concerne le forme che possono essere ovoidali, astratte con l’inserimento di elementi in cristallo e cilindriche leggermente schiacciate sui fianchi. Altre considerazioni vanno fatte rispetto alla direzione della luce che può essere diretta verso il pavimento oppure diffusa in più lati.

Lo stile dipende dal proprio gusto personale e comunque Kartell dispone di articoli molto eleganti potenzialmente adatti per tutti le zone della casa, compresa la camera da letto. Per completare è poi indispensabile sapere che se si sceglie un diffusore chiaro e trasparente ci sarà maggiore luminosità mentre il colore scuro si crea un’atmosfera più romantica e discreta.

Acquistare lampadari a sospensione realizzati da un marchio dalla grande storia come Kartell significa avere degli elementi esclusivi con cui arricchire lo stile della propria abitazione. Ci sono tanti modelli tra cui scegliere in grado di garantire un ottimo riscontro in termini di eleganza, modernità e affidabilità nel tempo. Insomma, prodotti destinati a durare in eterno di cui non ci stancherà mai, da acquistare in un rivenditore serio e affidabile come Casa-Luce.it.