Arredo bagno: come scegliere il mobili per il lavabo

Quando si parla dell’arredo bagno, non si può non dedicare un cenno al mobile per il lavabo.

Si tratta, in molti casi, del cuore dell’estetica della stanza. Proprio per questo, deve essere scelto senza lasciare nulla al caso.

Nelle prossime righe, vediamo assieme qualche consiglio utile al proposito.

Lo stile dell’ambiente

La prima cosa da considerare quando si ha a che fare con la scelta del mobile per il lavabo in bagno riguarda la stile dell’ambiente. Se si ha intenzione di puntare sul classico, è il caso di orientarsi verso un mobile in ceramica, materiale che ha anche il vantaggio di essere facile da pulire. Nelle situazioni in cui, invece, si ama l’idea di un bagno minimal, è possibile scegliere mobili sospesi. Questi ultimi hanno l’oggettivo pro di rendere molto più semplice la pulizia dell’ambiente (se stai pensando di sceglierli, qui troverai tantissime offerte per un mobile bagno sospeso).

Attenzione al materiale

Nelle righe precedenti, abbiamo fatto un veloce cenno al materiale. Per scegliere la soluzione giusta, bisogna riflettere su diversi aspetti. Innanzitutto, va fatta mente locale sull’attitudine che si ha alla pulizia. Nei casi in cui si ha poco tempo per dedicarsi a ciò, è meglio orientarsi verso la ceramica.

Se non si hanno in casa animali come i gatti, che potrebbero graffiare il mobile, si può optare per un bellissimo elemento in legno chiaro trattato, il non plus ultra dell’eleganza quando si parla di bagno minimal.

Anche il budget è un aspetto sul quale soffermarsi. Quando non si ha la possibilità di spendere tanti soldi, una buona idea è quella di orientarsi verso un mobile in gres porcellanato. La principale caratteristica di questo materiale consiste nell’imitare alla perfezione l’estetica del legno – e non solo – e di costare molto di meno.

I suoi vantaggi non finiscono qui. Il gres, infatti, è resistente alle alte temperature e agli urti. In poche parole, è spesso la soluzione ideale in un ambiente come il bagno, dove le sollecitazioni esterne che possono mettere a rischio l’integrità dei mobili sono sempre in agguato.

Il bello dell’arredamento contemporaneo riguarda la possibilità di mixare diversi materiali. Una buona idea per un bagno con un’estetica sospesa tra il minimal e l’industrial consiste nell’optare, per esempio, per un top in legno o in gres effetto legno e per un mobile sottostante in metallo o, ancora meglio, in materiale composito.

Le peculiarità del lavabo

Non c’è che dire: i consigli per scegliere il mobile del lavabo giusto per il proprio bagno sono tanti e interessanti. Oltre a quelli che abbiamo elencato, è il caso di chiamare in causa pure la posizione del lavabo. Meglio scegliere un mobile per lavabo a incasso o, invece, orientarsi verso uno che permette di appoggiarlo? La risposta dipende solo dallo stile del bagno. In linea generale, il lavabo d’appoggio si presta bene come elemento di rottura della continuità estetica in un bagno minimal. Quello a incasso, invece, è fantastico in un bagno arredato con un mood classico.

Le dimensioni dell’ambiente

Fino ad ora, non abbiamo parlato di un fattore di grande importanza: le dimensioni dell’ambiente. Nei casi in cui si ha a che fare con un bagno non grandissimo, non bisogna certo disperarsi. Si può, infatti, orientarsi verso un bel mobile consolle con lavabo integrato. Non c’è molto margine di scelta per quanto riguarda sia le forme, sia i materiali del lavabo.

Si ha, però, l’oggettivo vantaggio di portarsi a casa un mobile compatto, facile da spostare e da collocare, eventualmente, in un bagno recentemente sottoposto a lavori di ristrutturazione.

Nei casi in cui, per via dell’estensione contenuta, non si sa dove sbattere la testa, si può ricorrere a un servizio di realizzazione del mobile su misura.