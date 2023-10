Organizzare il matrimonio perfetto: qualità e risparmio

Risparmiare, al giorno d’oggi, è un’esigenza comune a tantissime persone. Attenzione: concentrarsi, cercando di non eccedere, su quello che si spende non vuol dire rinunciare a vivere al massimo dell’emozione giorni speciali come il matrimonio. Si possono conciliare entrambi gli aspetti. Vediamo come nelle prossime righe.

Scelta strategica della data

Arriva finalmente la proposta! Dopo questo momento all’insegna della gioia, si apre la trafila dei preparativi. Prima di iniziarla concretamente, è naturale riflettere sulla data da scegliere per le nozze.

Se si punta a risparmiare senza rinunciare alla felicità del giorno più bello, è consigliabile focalizzarsi sulla bassa stagione che, quando si parla di nozze, va da ottobre a marzo. Un altro consiglio? Cercare di evitare il week end. Nei giorni feriali, i prezzi delle location sono decisamente più bassi rispetto a quelli del fine settimana.

Accessori? Viva l’online!

Il web e gli e-commerce in particolare sono degli alleati preziosi di chi deve risparmiare nell’allestimento per il matrimonio. Non si ha intenzione di rinunciare al sogno dell’abito da sposa provato in atelier, con di fianco le persone più care? No problem! Si può comunque coccolare il portafoglio scegliendo di acquistare online accessori e gioielli. Se, per esempio, vuoi dare un tocco di sensualità al tuo look da sposa, compra la giarrettiera per sposa su Baronionline.it, portale tra i più famosi in Italia quando si parla di abbigliamento intimo e accessori per la casa.

Consulta diversi fornitori

I trucchi per risparmiare quando ci si sposa sono diversi e molto semplice. Opportuno, per esempio, è consultare più fornitori per le principali voci di spesa. In questo modo, si hanno diversi preventivi in mano e si può scegliere con maggior chiarezza e consapevolezza della situazione.

La scelta (mirata) degli invitati

Altro consiglio per risparmiare sul matrimonio tanto semplice quanto efficace: la scelta mirata degli invitati. Nel momento in cui si passano in rassegna le persone a cui mandare le partecipazioni, è bene fermarsi a riflettere sul ruolo che effettivamente hanno nella vita degli sposi.

Non bisogna dimenticare che il matrimonio deve essere la festa della coppia e del sentimento che unisce i due partner, non un’occasione per accontentare i suoceri che, per esempio, non vedono da dieci anni quel cugino di quarto grado che vive dall’altra parte del mondo. Per incontrarlo, eventualmente, ci saranno altri momenti.

Segnaposti? Fai da te!

Proseguendo con l’elenco dei trucchi per risparmiare quando ci si sposa, un doveroso cenno va dedicato alla possibilità di realizzare segnaposti fai da te. Sono numerose le persone che, con un hobby creativo, hanno l’abilità per realizzare dei piccoli capolavori, lasciando a bocca aperta gli invitati.

Attenzione al menù

Anche la scelta attenta del menù può aiutare a non far soffrire troppo il portafoglio quando ci si sposa. Premettendo il fatto che, in generale, l’aperitivo con buffet è sempre più economico del pranzo seduti, ricordiamo che, se si opta per quest’ultimo, è opportuno focalizzarsi verso alimenti di stagione, che oltre a costare poco sono anche sostenibili per l’ambiente in quanto richiedono costi di trasporto contenuti, e scegliere il vino della casa.

Il potere della versatilità

Sia per quanto riguarda la scelta dell’abito da sposa, sia per quel che concerne, invece, il look dello sposo, è opportuno, per risparmiare, puntare sulla versatilità. Nel primo caso, un consiglio utile prevede il fatto di scegliere un modello semplice che, con i debiti aggiustamenti, possa essere riutilizzato, per esempio, per una serata elegante estiva.

Per quanto riguarda, invece, lo sposo, il suggerimento è quello di optare verso completi passepartout, come per esempio quello tre pezzi – camicia bianca, giacca e pantalone dello stesso colore – così da “riciclarlo” in ufficio nei giorni più formali.

Fiori? Di stagione!

Ultimo ma non meno importante consiglio: scegliere fiori di stagione sia per il bouquet, sia per gli addobbi. Quelli esotici, fanno lievitare il budget.