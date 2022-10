Mercato immobiliare in Emilia Romagna: i numeri e i trend

Come sta andando il mercato immobiliare in Emilia Romagna? La Regione riflette in maniera precisa il trend nazionale. Dopo un 2020 nero a causa del Covid, le compravendite sono aumentate nel corso del 2021.

Il 2022, esattamente come il 2020, si è rivelato un anno molto particolare per via della guerra. Nonostante questo secondo evento avverso, i numeri si mantengono positivi. Il motivo? I trend emersi dopo la pandemia, periodo che ha visto sempre più persone focalizzarsi sulla richiesta di immobili di metratura ampia e caratterizzati, se possibile, dalla presenza di spazi outdoor.

Le quotazioni

Entriamo nel vivo delle quotazioni immobiliari in Emilia Romagna, ricordando che il prezzo medio al metro quadro è pari a 1842 euro al metro quadro. Ci sono ovviamente gli estremi minimi e massimi. Nel primo caso, si parla di 1278 euro circa al metro quadro. Per quel che concerne invece le quotazioni massime, si superano i 2600 euro.

Le province dove, oggi come oggi, le quotazioni immobiliari sono più basse sono Parma e Piacenza. Per chi vuole comprare casa e risparmiare, un ottimo punto di riferimento è anche la zona di Modena, dove è possibile acquistare case a un prezzo medio compreso tra i 1600 e i 1700 euro al metro quadro. Si possono fare affari d’oro anche a Ferrara.

Un trend che è possibile notare in Emilia Romagna come in altre Regioni riguarda l’attenzione verso piccoli centri come le frazioni. Anche se le città con i loro centri storici rimangono in cima alle richieste – da parte di clienti italiani ma anche di diversi stranieri che, grazie alle tecnologie che connettono ogni parte del mondo, hanno scelto di lavorare in Italia – la tendenza a spostarsi verso centri con pochi abitanti è evidente.

Il motivo? La voglia di vivere in contesti a misura d’uomo. Ancora una volta torna al centro dell’attenzione il trend post pandemia dello smartworking, che consente, di fatto, di lavorare da qualsiasi posto nel mondo.

Tornando ai numeri delle quotazioni, facciamo presente che, nelle zone rivierasche, a partire da Rimini, si possono apprezzare alcuni dei prezzi più alti della Regione. Lo stesso si può dire per la provincia di Bologna, dove la quotazione al metro quadro supera i 2200 euro.

Mercato immobiliare a Bologna città: come stanno andando le cose?

Abbiamo appena fatto cenno, dando un numero sulle quotazioni medie al metro quadro, al mercato immobiliare nella provincia di Bologna. Come stanno andando le cose sotto le due torri? Il capoluogo emiliano, città nota da sempre per la sua vivibilità, sta facendo scuola per quanto riguarda la crescita dei numeri delle compravendite.

A sottolinearlo ci pensano i dati dell’Agenzia delle Entrate. Nel lasso di tempo compreso tra aprile e giugno 2022, la città rossa, grassa e dotta ha fatto registrare una crescita delle compravendite – ovviamente parliamo del confronto con il 2021, anno felicissimo per il settore immobiliare – superiore rispetto a quella di tutte le altre grandi città italiane.

Nel corso del secondo trimestre dell’anno che stiamo vivendo, i contratti di vendita sono aumentati dell’11,8% rispetto al medesimo periodo del 2021. A questo punto, è naturale chiedersi le caratteristiche degli appartamenti ricercati da chi, dopo aver passato in rassegna l’elenco delle case in vendita Bologna sui siti delle principali agenzie, ha deciso di fare il grande passo dell’acquisto.

La dimensione media degli appartamenti acquistati all’ombra delle due torri è di 86 metri quadri. Un dato interessante da sottolineare riguarda il fatto che, rispetto al 2021, la metratura media è calata di oltre 3 mq.

La tipologia di immobile le cui richieste sono cresciute di più sono i piccoli appartamenti di metratura inferiore ai 50 mq. I grandi tagli – oltre i 110 metri quadri – sono stati invece interessati da un calo.