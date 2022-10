Capodanno al caldo, 5 suggerimenti dove andare per sfuggire al freddo

Mete calde per una vacanza a Capodanno

Mancano pochi giorni all’inizio del nuovo anno e questo significa che è ora di iniziare a pensare ai programmi per le vacanze.

Che vogliate sfuggire alla tristezza dell’inverno insieme ad un gruppo di familiari e amici, quest’anno ci sono molte possibilità di festeggiare il Capodanno.

I luoghi ideali per trascorrere il 31 dicembre insieme alla vostra famiglia, li abbiamo elencati tutti qui sotto in modo che sappiate dove andare a Capodanno.

Capodanno al caldo di Cuba

Cuba è una meta ideale per il periodo di Capodanno perché offre un clima mite, la possibilità di godere della natura incontaminata e l’atmosfera delle feste caratteristiche del Paese.

L’isola si trova a soli 100 km dalla costa orientale degli Stati Uniti ed è facilmente raggiungibile anche da altre parti del mondo: bastano poche ore di volo per arrivare dall’Europa.

Il clima caldo e soleggiato che caratterizza Cuba durante tutto l’arco dell’anno rende questa destinazione particolarmente indicata per chi cerca un posto dove rilassarsi e fuggire dalle rigide temperature invernali.

Capodanno al caldo alle Canarie

Le Canarie sono una meta perfetta per il capodanno, soprattutto se non si vuole rinunciare al mare e alle spiagge bianche.

Il clima delle Canarie è il più mite delle isole europee, grazie ai venti che soffiano da sud-est che portano con sé aria calda proveniente dall’Africa e dal Mar Mediterraneo.

Inoltre, le isole hanno una posizione geografica ideale, essendo distanti pochi chilometri

dal continente africano e circondate da mari tranquilli; questo significa che le temperature sono abbastanza stabili durante tutto l’anno.

Inoltre, il clima delle Canarie è molto più secco rispetto alla Spagna continentale, ideale per le famiglie che decidono di trascorrere le loro vacanze di fine anno in un posto caldo.

Capodanno al caldo alle Maldive

Capodanno alle Maldive significa trascorrere le vacanze in uno dei luoghi più belli e incantevoli al mondo.

Le Maldive sono composte da circa 1200 isole coralline, situate nel cuore dell’Oceano Indiano.

L’acqua è così limpida che si può vedere il fondale marino anche a grandi profondità e la barriera corallina è ricca di diverse specie di pesci e altri animali marini.

Non c’è da stupirsi se le Maldive sono una delle mete preferite dagli appassionati di snorkeling e diving.

Cosa fare alle Maldive? Oltre naturalmente a rilassarsi sulla spiaggia o fare il bagno nell’acqua cristallina, si può andare in barca alla ricerca dei delfini oppure fare gite in moto per esplorare l’isola.

Capodanno al caldo in Madagascar

Il Madagascar è un’isola situata nell’Oceano Indiano, a sud-est dell’Africa.

L’isola è famosa per la sua ricca biodiversità e per essere stata il set del film “Madagascar”.

Grazie alla sua posizione geografica, l’isola è influenzata da un clima tropicale caldo e umido.

Questo clima rende l’isola un luogo perfetto per trascorrere il Capodanno lontano dal freddo e dall’inverno.

In Madagascar ci sono molti hotel dove è possibile trascorrere il Capodanno a basso costo.

Per i più esigenti si consiglia la parte Nord, a Nosy Be dove si trova uno dei villaggi più organizzati dell’isola.

Capodanno al caldo a Dubai

Dubai è una destinazione perfetta per trascorrere il Capodanno al caldo. Le temperature in questa città degli Emirati Arabi Uniti sono sempre elevate, anche nei mesi invernali.

Dubai è una città che offre un’ampia varietà di attrazioni turistiche e, anche se non è un vostro obiettivo principale per Capodanno, potrebbe essere una buona idea approfittare della vostra permanenza in questa metropoli per visitarne alcune.

Per quanto riguarda le attrazioni più popolari, il Dubai Miracle Garden è una meta consigliata da visitare.

Questo parco offre uno spettacolo straordinario con i suoi colori e la sua architettura antica.

Un’altra delle attrazioni più chiassose di Dubai è il Burj Khalifa, la torre più alta del mondo e luogo di lavoro di molte persone.

Se siete interessati all’architettura moderna o al design moderno, questo è il posto giusto per voi!