Quali sono le migliori mete da visitare nel 2022? Quest’anno è arrivato il momento di progettare un viaggio che ti permetta di ritornare ad amare il mondo visitando alcune delle Best in Travel 2022 consigliate dagli esperti più famosi al mondo nel campo dei viaggi, i tour expert di Lonely Planet.

Ogni anno la rivista, infatti, effettua un’analisi che permette di scoprire quali sono le regioni, i paesi e le città da visitare assolutamente durante il 2022. Per quest’anno le città migliori e le esperienze di viaggio più interessanti saranno all’insegna della sostenibilità ambientale, dell’arte e della bellezza architettonica.

Ma quali sono le migliori città e mete da visitare nel corso del 2022? Scopriamolo insieme!

10 città in cui organizzare le vacanze nel 2022

Vediamo nel dettaglio quali sono le 10 città nelle quali organizzare le vacanze quest’anno seguendo le indicazioni di Lonely Planet.

Auckland

La prima meta da visitare nel 2022 è Auckland in Nuova Zelanda. Questa splendida città è perfetta sia per scoprire l’ampia offerta culturale degli artisti locali che esprimono al meglio la loro creatività. Inoltre, ad Auckland è possibile anche scoprire la natura incontrastata che caratterizza la zona.

Taipei

Al secondo posto si trova Taipei! Questa è una città molto dinamica e tranquilla in cui convivono le influenze di varie nazionalità quelle occidentali, indigene, giapponesi, cinesi in commistioni uniche tra il moderno e l’antico. Se ami l’asia ma vuoi scoprire una meta diversa dai soliti percorsi non devi assolutamente perderti una vacanza a Taipei!

Friburgo

Friburgo è una vivace città della Foresta Nera. Se voleste scoprire la Germania sicuramente questa è una meta che fa per voi, date le sue caratteristiche peculiari quali: il clima temperato, la Città vecchia medievale, e i suoi ruscelli pittoreschi. Friburgo presenta dei piccoli vicoli acciottolati, la cattedrale e la sua guglia dominano lo skyline e gli spazi verdi urbani permettono di vivere appieno la bellezza di questa città.

Atlanta

Al quarto posto nella lista di Lonely Planet c’è Atlanta. Questa città si trova nel cuore degli USA meridionali ed è conosciuta per l’essere una metropoli vibrante, divertente e anche ricca di storia.

Nicosia

Nicosia sorge sui declivi dei quattro rupi sui quali spiccano i ruderi di un castello medievale. Nicosia o città di Nicolò è stata fondata in età bizantina intorno al VII secolo. La città è meravigliosa e offre ampi progetti culturali intercomunitari che promuovono la pace, il dialogo e convivenza tra i vari popoli.

Lagos

Lagos è la città più grande della Nigeria e si estende tra il golfo di Guinea e la sua omonima laguna. L’isola di Victoria è un centro finanziario ed è conosciuta anche per le località balneari, per la vita notturna e per le boutique. A nord di Lagos è possibile visitare il Museo Nazionale di Lagos con dei reperti storici e dedicati all’artigianato. Nelle vicinanze di Lagos è possibile scoprire anche Freedom Park che sorge dove era presente la vecchia prigione dell’era coloniale.

Dublino

Chi non ama l’Irlanda? Per scoprire appieno la bellezza di questa regione non puoi assolutamente perderti un viaggio al Dublino. Una meta amata e imperdibile per la sua storia, per la birra e le sue tradizioni. Da non perdere una visita alle piazze, ai pub e ai musei tradizionali.

Mérida

E perché non andare alla scoperta del Messico? Tra le città più belle da visitare nel 2022, infatti, c’è Mérida, una città tipica della scena culturale dello Yucatàn, che merita di essere scoperta per le sue peculiarità.

Firenze

Tra le mete segnalate da Lonely Planet non poteva mancare anche una delle città più belle dell’Italia. Infatti, tra le 10 città da visitare nel 2022 c’è anche Firenze. Culla del rinascimento, la città sempre più smart, e in grado di attrarre sempre più turisti grazie anche alla possibilità di scoprire luoghi unici e segreti!

Gyeongju

A chiudere la classifica delle 10 città più belle da visitare quest’anno c’è Gyeongju perla della Corea del Sud. Un vero e proprio museo a cielo aperto da visitare per scoprire la bellezza dell’Asia!

