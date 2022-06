Noleggio a lungo termine a Roma: dove noleggiare autovetture nella capitale

Molte concessionarie oggigiorno offrono tantissime opportunità di noleggio a lungo termine a Roma. Quindi chiedersi dove noleggiare autovetture nella capitale è una giusta osservazione, visto che le scelte sono tante e le possibilità di comprendere quella più conveniente, molto poche. In questa guida vedremo quali sono le società maggiormente affidabili e quelle che presentano una vasta gamma di possibilità. Stipulare un contratto NLT (di noleggio a lungo termine), è divenuto conveniente non solo per le aziende, che godono della possibilità di detrarre e dedurre interamente il costo dell’imposta sul valore aggiunto, ma anche per i privati che vorrebbero risparmiare rispetto all’acquisto.

Il motivo non è prettamente legato al risparmio economico, bensì anche ai vantaggi che sono associati al “zero pensieri”. Infatti, le concessionarie con cui viene sottoscritto il contratto di locazione per un periodo medio lungo, garantiscono di essere loro stesse a pensare a tutti i servizi a cui, di per sé, baderebbe un automobilista.

Per capire meglio quanto scritto, comprendiamo il funzionamento del noleggio a lungo termine. Le concessionarie di norma stipulano un contratto dove l’automobilista – previo modello di sua preferenza – sceglie di noleggio per un periodo di tempo ben definito (di solito il minimo contrattuale è di 12 mesi). Per assicurarsi l’utilizzo, si paga un canone mensile che include la manutenzione straordinaria (il costo di un controllo straordinario di un’auto solitamente non è molto economico), il bollo, la polizza assicurativa, la manutenzione ordinaria e l’assistenza stradale.

Se tali costi venissero conteggiati a parte, si noterebbe fin da subito la differenza straordinaria tra quel che si spenderebbe con il noleggio a lungo a termine e le spese vive che si dovrebbero sostentare possedendo un veicolo. Chiaramente ogni situazione è a sé stante, infatti andrebbe valutata soggettivamente per comprendere quanto possa convenire una simil situazione.

È palese che questa soluzione risulterebbe più conveniente a coloro che percorrono tanti chilometri giornalmente, piuttosto che a coloro che la usano sporadicamente. In linea di massima, è oggettivamente conveniente per i privati (e a maggior ragione per le aziende), che percorrono almeno 15.000/20.000 chilometri annuali).

Ma anche per chi non vuol star dietro alle scadenze burocratiche, dato che con un contratto di locazione per un lungo periodo, il canone è all inclusive e dunque, non vi è necessità di pensare a niente se non a godersi il proprio veicolo. Nella Capitale italiana vi sono diverse società di autonoleggio che garantiscono un buon servizio, Finrent.it ad esempio, è una delle realtà più attive e apprezzate del noleggio auto ed opera anche sul territorio di Roma.

L’azienda in questione, ad esempio, è una delle più secolari nel settore delle automotive, dato che è presente sul territorio da ben vent’anni, e nel tempo ha acquisito la notorietà ideale per permettere agli automobilisti di affidarsi a loro in totale trasparenza e completa fiducia. Uno dei vantaggi più apprezzati di questa tipologia di noleggio, è la possibilità di avere un veicolo nuovo, performante e con tutte le garanzie date dalla concessionaria, pur non versando alcun anticipo di denaro (come invece accadrebbe nel caso dell’acquisto).

È chiaro che nel caso in cui si opti per un noleggiare un veicolo senza anticipo, il canone mensile sarà lievemente più alto. Ogni situazione dev’essere valutata soggettivamente, dato che l’importo mensile varia in base a molteplici fattori, quali: modello dell’auto o del veicolo scelto, chilometri da percorrere annualmente, se si sceglie l’anticipo oppure no ed il numero di anni da voler stipulare con la società di autonoleggio. Un’altra nota importante riguarda il “futuro acquisto”. Al contrario di altre tipologie di noleggio, come ad esempio il leasing, quello a lungo termine non prevede la possibilità di comprare il mezzo a fine contratto. Al termine però, per chi volesse mantenere lo stesso veicolo, potrà richiedere il rinnovo contrattuale con dei nuovi termini e condizioni. Viceversa, vi è piena libertà di scelta se non rinnovare, né stipulare più alcun contratto, oppure ottenere un nuovo preventivo per una nuova vettura. Un altro benefit è l’assenza di svalutazione di una vettura usata (basterebbe calcolare la potenziale svalutazione per appurare quanti soldi si perderebbero).

I tassi di svalutazione in media, sono davvero molto elevati. Dopo un anno, un’automobile nuova perderebbe almeno il 25%, dopo due anni la svalutazione scenderebbe al 15%, dopo tre anni il 10%, e il momento peggiore arriva dopo i quattro anni, quando la svalutazione tocca i 7,5% e dunque la vettura a quattro ruote varrebbe il 42,5% rispetto ai soldi pagati inizialmente.

Più della metà di svalutazione, una cifra incredibile se si pensa a quanto si è pagata inizialmente la macchina. D’altronde si tratta di stime generiche, ma la cui percentuale è prettamente la stessa. Ciò significa che indipendentemente da come viene mantenuta una automobile, il suo valore a distanza di poco e molto tempo, perde di gran lunga il valore che aveva all’inizio.

Suggeriamo di valutare attentamente il noleggio a lungo termine, poiché dipenderà molto da quanto viene usata una macchina e quanto risparmio economico si può ottenere.