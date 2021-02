Sbarcare sul web: ecco perché anche le piccole imprese devono avere un sito

Oggi qualsiasi azienda o professionista deve avere una presenza online, dato che il marketing si svolge in gran parte sul web. Anche le piccole imprese hanno bisogno di avere un proprio sito, che diventa una sorta di biglietto da visita per i clienti. Magari la vostra attività si basa su una clientela storica e sul passaparola, e ritenete inutile un investimento per i prodotti web. Ma la società ha tempi rapidissimi, il cliente storico ci mette poco a cambiare abitudini e necessità, e adagiarsi sui risultati ottenuti può essere molto pericoloso. Avere un vostro sito significa poter spiegare chi siete, cosa fate e come mettersi in contatto con voi. Anche se agite a livello locale, ci sarà sempre qualche potenziale cliente che andrà online a cercare informazioni su di voi o sul servizio che offrite; meglio che trovi una fonte ufficiale. Il mercato online richiede strumenti sempre innovativi e aggiornati in tempo reale; siti web, app o e-commerce, realizzati ad esempio da una Web Agency Torino, sono strumenti indispensabili per vedere crescere la vostra attività. Ecco i motivi principali per avere un vostro sito web

Farvi trovare

Dovete fornire ai vostri clienti tutte le informazioni di contatto. Non solo l’indirizzo fisico, ma anche l’e-mail e il numero di telefono, meglio se di un cellulare aziendale. Molte persone temono che i clienti così li raggiungeranno anche fuori dagli orari di lavoro; ma l’obiettivo ultimo è anche quello. Gli utenti scrivono mail per chiedere informazioni quando hanno tempo libero; fornitegli l’occasione. E’ un modo per agganciare un potenziale cliente anche quando non siete in ufficio o in negozio.

Fornire informazioni sui vostri prodotti

Il sito web funziona come una vetrina. Magari un vostro cliente ha cercato il sito per recuperare il vostro numero di telefono; se trova in home page la segnalazione di un vostro nuovo prodotto potrebbe decidere di acquistarlo. Per questo è importante che il vostro sito non resti statico; aggiornatelo frequentemente, mettendo in risalto quello che vi è utile: sconti, promozioni, novità.

Dare un’immagine vincente

Il marketing è strettamente legato all’immagine che si offre al cliente, importante quanto la qualità dei prodotti. Non avere un sito, né una mail con dominio personalizzato e nemmeno una presenza web vi fa apparire ancorati a un vecchio modello di business. Se avete dei biglietti da visita cartacei, inserite il vostro indirizzo web; faranno subito una diversa impressione-

Sfruttare l’e-commerce

Magari al momento non avete neppure programmato di vendere online, o i vostri prodotti non vi sembrano adatti a questo tipo di commercio. Ma non chiudetevi l’opportunità. Le trasformazioni nel mondo del lavoro sono rapide e continue, e in breve tempo vi potrebbe essere utile vendere tramite questo canale. Che, inoltre, è utile anche per prenotazioni a distanza. Avere un sito già funzionante e indicizzato è sicuramente un ottimo punto di partenza.