Serranda elettrica bloccata? Ecco le cause più frequenti

Serranda elettrica bloccata? Niente paura. Ti sveliamo i problemi più comuni che mettono ko uno dei dispositivi più comuni del nostro quotidiano.

Le serrande elettriche sono elementi molto pratici. Tuttavia, come tutte le cose, è inevitabile che di tanto in tanto siano soggette a malfunzionamenti di varia natura.

In questo nuovo articolo vogliamo parlarti delle cause più frequenti di una serranda bloccata, in modo che tu possa riconoscere il problema e risolverlo il più presto possibile.

Perché le serrande elettriche si bloccano?

Generalmente i meccanismi delle serrande elettriche offrono un alto grado di affidabilità. In effetti, vengono compiuti sempre più sforzi per realizzare prodotti durevoli e di qualità.

Tuttavia, ci sono molti fattori che possono influenzare il corretto funzionamento delle serrande elettriche. Il più delle volte non ci resta che contattare un bravo fabbro a Milano esperto in riparazioni serrande elettriche.

Ed infatti, non è sempre facile scoprire il motivo del guasto. Comunque sia, possiamo ripassare le cause più frequenti che determinano il blocco delle serrande elettriche.

La porta del garage non si apre

È uno dei guasti più tipici. Le cause generalmente possono essere due:

1.Il telecomando ha esaurito le batterie. Verificare che il telecomando sia dotato di batterie cariche. Se le batterie sono cariche ma il telecomando continua a non funzionare, potrebbe essere difettoso. In questo caso, si consiglia di contattare un professionista che si occuperà di riparare il telecomando della serranda con tutte le dovute garanzie.

Si è guastato il dispositivo di ricezione del segnale. Come per il telecomando, solo un esperto potrà eseguirne la riparazione.

Se entrambi le due opzioni sono da scartare non ci resta che verificare che la scheda elettronica del motore sia accesa. Se la scheda elettronica è spenta verificare lo stato dei suoi fusibili. In entrambi casi è bene rivolgersi al proprio fabbro di fiducia, soprattutto se non si ha la più pallida idea di dove mettere le mani.

Un’altra causa potrebbe essere un cavo allentato o una cattiva connessione. Questi tipi di guasti possono essere causati dalle vibrazioni del motore. Per questo motivo è importante che, al momento dell’installazione, tutto il cablaggio sia nascosto e sicuro.

La serranda elettrica non si apre né si chiude

Questa situazione può verificarsi a causa di un guasto nel controllo o nel dispositivo di ricezione, ma potrebbe anche esserci un problema con il meccanismo che muove la porta. Molto probabilmente è intasato.

È essenziale che tu non provi a forzare la porta: potresti peggiorare il problema che stai cercando di risolvere.

Il modo più corretto di agire è quello di eseguire una corretta manutenzione della serranda elettrica, pulendo le guide dal primo momento in cui noti che la porta non scorre come dovrebbe. In molti casi, questi problemi sono aggravati perché non vengono risolti in tempo.

Negli ingorghi più gravi è necessario contattare un fabbro che rimuoverà il portone del garage per eliminare l’ostacolo che lo ostruisce.

Assumersi il rischio senza avere le competenze necessarie può determinare un guasto ancora peggiore o addirittura un incidente, quindi non è affatto raccomandato.

La serranda elettrica si apre correttamente, ma non si chiude

La causa di una serranda elettrica che non si chiude può risiedere in una fotocellula o in qualsiasi altro elemento di sicurezza. Infatti, la funzione degli elementi di sicurezza è quella di garantire che la porta possa essere chiusa senza pericolo.

L’unica mossa possibile è quella di rivolgersi a un espetto del settore che identificherà con esattezza quale accessorio sta causando il problema.