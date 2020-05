. Ci sono moltissimi fattori a cui pensare in questa fase, da come impacchettare tutto in maniera adeguata, fino ad una valutazione corretta di quelli che sono tutti i costi, per evitare spiacevoli sorprese. Tutto questo senza dimenticare il noleggio furgoni, l’unica soluzione per superare indenni un trasloco. Vediamo insieme alcuni consigli utili.

Noleggio Furgoni trasloco casa consigli utili

Come anticipato e come sicuramente molti sapranno, organizzare un trasloco può essere fonte di grande stress, perché le variabili sono davvero numerose. Una di queste sicuramente è il fattore economico, uno dei principali a cui prestare attenzione. Il noleggio furgoni trasloco quindi, rappresenta una valida soluzione in tal senso, in grado di semplificare notevolmente un momento così delicato.

Ma perché noleggiare un furgoncino? La risposta è molto semplice. Perché con un costo contenuto, solitamente a giornata, è possibile caricare un gran numero di oggetti in maniera ordinata e sicura, avendo a disposizione un mezzo efficiente col quale eseguire tutte le operazioni di carico e scarico in maniera agevole.

Furgoni a noleggio Roma: guida al noleggio

Le offerte noleggio furgoni Roma o in altre città, permettono di scegliere tra un’infinità di modelli, di differenti dimensioni e capacità di carico, e di diverse cilindrate, per poter affrontare anche spostamenti extra-urbani. Come scegliere quindi il modello di furgone in affitto? Innanzitutto valutando l’entità del carico, primo fondamentale criterio di scelta. In seconda battuta prendendo anche in considerazione la cilindrata del mezzo, da preferirsi più alta per spostamenti più lunghi. Infine, tenendo sempre presente un piccolo consiglio: nella scelta delle dimensioni del mezzo, è sempre meglio abbondare e optare per un mezzo superiore, in grado di soddisfare esigenze sopravvenute e non calcolate.

Noleggio furgoni Roma low cost: quali modelli scegliere?

Prima di procedere al noleggio di un furgoncino, è opportuno fare delle valutazioni circa il numero e le dimensioni dei mobili e degli oggetti da trasportare. Su questa base, sarà quindi possibili scegliere fra più modelli, differenziati in prima battuta proprio dalle misure e dalla capacità di carico. A tal proposito, RBC Autonoleggio mette a disposizione 4 grandi famiglie di furgoni: