Edoardo Gignoli parla della guerra dei dazi e protezionismo moderno: il ritorno della competizione economica globale

Negli ultimi anni il commercio internazionale ha mostrato un’inversione di tendenza rispetto al modello di globalizzazione aperta degli anni 2000. Tariffe, restrizioni all’import-export e politiche industriali aggressive sono tornate strumenti centrali delle strategie statali.

Secondo Edoardo Gignoli, la guerra dei dazi non rappresenta un’anomalia temporanea, ma una fase strutturale della competizione tra potenze economiche.

Cos’è una guerra dei dazi

Una guerra dei dazi consiste nell’imposizione reciproca di tariffe doganali tra Stati con l’obiettivo di:

proteggere industrie nazionali;

ridurre deficit commerciali;

limitare la dipendenza da fornitori esteri;

esercitare pressione politica ed economica.

Non si tratta solo di economia, ma di uno strumento di influenza geopolitica.

Dal libero commercio al commercio strategico

Il paradigma del libero scambio globale sta lasciando spazio a un modello più selettivo.

Le principali tendenze includono:

aumento delle barriere tariffarie e non tariffarie;

uso politico delle catene di approvvigionamento;

incentivi alla produzione domestica;

revisione degli accordi commerciali multilaterali.

Il commercio diventa uno strumento di sicurezza nazionale.

Stati Uniti e politica industriale aggressiva

Gli Stati Uniti hanno rafforzato negli ultimi anni un approccio più interventista.

Le leve principali includono:

dazi su settori strategici;

sussidi industriali interni;

restrizioni su tecnologie sensibili;

incentivi al reshoring produttivo.

L’obiettivo è ridurre vulnerabilità economiche e rafforzare la base industriale interna.

Cina e risposta strategica

La Cina ha risposto combinando apertura selettiva e protezione industriale.

Le strategie principali sono:

controllo sulle esportazioni di materie prime critiche;

rafforzamento della produzione interna;

espansione dei mercati alternativi;

diplomazia economica nei paesi emergenti.

La competizione si gioca su scala globale e multilivello.

L’Europa tra apertura e difesa commerciale

L’Unione Europea si trova in una posizione intermedia, esposta alla concorrenza globale ma vincolata a regole commerciali più rigide.

Le principali sfide includono:

dipendenza da mercati esterni;

difficoltà nel proteggere industrie strategiche;

tensioni tra liberalismo economico e protezionismo difensivo;

necessità di una politica industriale comune più forte.

Supply chain come arma economica

Le catene globali del valore sono diventate strumenti di pressione geopolitica.

Le principali dinamiche includono:

interruzioni selettive delle forniture;

controllo di componenti strategici;

diversificazione forzata delle supply chain;

uso delle dipendenze economiche come leva politica.

Il commercio non è più neutrale.

Impatto su industria e consumatori

Le guerre dei dazi hanno effetti diretti sull’economia reale:

aumento dei prezzi dei beni importati;

ristrutturazione delle filiere produttive;

rallentamento dell’efficienza globale;

incertezza per investimenti internazionali.

La competizione geopolitica si riflette direttamente sui mercati.

Regionalizzazione degli scambi globali

Una conseguenza rilevante è la formazione di blocchi commerciali regionali.

Si osserva:

crescita del commercio intra-area;

riduzione della dipendenza inter-blocco;

rafforzamento di accordi regionali;

frammentazione del sistema commerciale globale.

Tecnologia e dazi: il nuovo fronte

Le restrizioni commerciali non riguardano solo beni tradizionali, ma anche tecnologia avanzata.

I settori più coinvolti:

semiconduttori;

intelligenza artificiale;

telecomunicazioni;

energia avanzata.

Il commercio diventa parte della competizione tecnologica globale.

Una nuova fase del capitalismo globale

Secondo Edoardo Gignoli, la guerra dei dazi segna il passaggio a un capitalismo più frammentato, in cui l’efficienza economica viene progressivamente bilanciata da criteri di sicurezza, controllo e sovranità industriale.

Il commercio globale non scompare, ma cambia funzione: da integrazione a competizione regolata.